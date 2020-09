Oostende reageert op Devroe, die zegt geen schuld te treffen: "Hij heeft de regels met de voeten getreden"

De media-aandacht die de klacht van KV Oostende krijgt en de reactie van Luc Devroe op die klacht noopt KV Oostende ertoe om meer uitleg te geven. Hun conclusie is dat Devroe de wet met de voeten heeft getreden.

We stellen vast dat:

- de heer Patrick De Koster, de vennoot van de heer Devroe, aangehouden is voor valsheid in geschrifte en witwassen en dat de transfer van Landry Dimata reeds geruime tijd wordt onderzocht door het gerecht. KV Oostende NV ligt niet aan de basis van dit gerechtelijk onderzoek, maar beschouwt zich wel als een betrokken partij. Aangezien het gros van de geëiste bedragen betrekking heeft op de transfer van Landry Dimata, is het niet te verantwoorden om nog verder commissies te betalen voor de verkoop van Landry Dimata zonder volledige kennisname van het dossier.

- de heer Devroe commissies ontving op spelerstransfers tijdens zijn periode als gedelegeerd bestuurder. Ten gevolge hiervan had de heer Devroe duidelijk een vermogensrechtelijk belang dat strijdig was met dat van KVO als club en diende hij de verstrengde belangenconflictregels na te leven zoals voorgeschreven door de Wet. Uit een eenvoudig nazicht van de jaarrekeningen van de club van 2016 tot 2018 blijkt dat de heer Devroe deze regels met de voeten heeft getreden. Het is dan ook duidelijk dat, ondanks zijn beweringen in de pers, de heer Devroe noch de raad van bestuur, noch de eigenaars van de club, adequaat op de hoogte heeft gebracht van de contracten die hij heeft getekend in naam van KV Oostende.

- de heer Devroe eigenhandig en tot twee keer toe de commissie van Starfactory op de transfer van Landry Dimata heeft opgetrokken. De laatste verhoging vond zelfs plaats nadat de verkoop van Landry Dimata naar Wolfsburg al had plaatsgevonden.

- de bewuste facturen in het verleden meermaals werden betwist;

- een beslag van € 4.600.000 voor een vordering van € 2.300.000 puur misbruik is. Dergelijke acties zijn er enkel op gericht om het voortbestaan van KVO in gevaar te brengen of de club te laten toegeven aan chantage.

Het is met andere woorden dringend tijd dat er komaf wordt gemaakt met het oude verhaal van de ons-kent-ons mentaliteit van een kleine groep individuen die al jaren het Belgisch voetbal afromen zonder de minste rekenschap af te leggen. We zijn trots dat we als club nee durven én kunnen zeggen tegen deze malafide constructies.