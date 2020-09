Landry Dimata viert zijn 23e verjaardag bij de Rode Duivels: "Niet aan mij om te zeggen dat het te vroeg is"

Op 1 september is Nany Dimata 23 jaar oud geworden. De aanvaller van RSC Anderlecht verwachtte zelf niet dat te kunnen vieren bij de Rode Duivels.

Landry Dimata, vandaag 23 jaar geworden, mocht zich meteen tonen aan de pers op zijn eerste persconferentie als Rode Duivel. Een geweldig verjaardagscadeau. "Het is geweldig. Ik heb hier altijd al willen zijn, het is een droom die uitkomt. Dat ik hier dan ook nog eens mag zitten op mijn verjaardag.. Dat is héél mooi", zei de aanvaller van RSC Anderlecht.

"Is het nog te vroeg? Het is niet aan mij om dat te zeggen. Het is duidelijk dat ik een lange weg heb afgelegd en ik dat ik nog maar net terug ben, dus misschien is het nog vroeg, maar ik ben gewoon blij om hier te zijn. Ik heb geen fysieke problemen, ik geef 100%," zegt Dimata.

Dimata kwam echter niet uit het niets: de voormalige spits van Wolfsburg en KV Oostende wordt al enkele jaren gevolgd door Roberto Martinez. "Hij nam geen persoonlijk contact met me op tijdens mijn revalidatie, maar hij praatte al met me toen ik bij de beloften zat. Hij vertelde me dat ik hard moest blijven werken en dat zou het uiteindelijk wel zou renderen", legt Nany Dimata uit. "Maar dit is slechts het begin voor mij, ik moet alles geven wat ik heb. Ik ben nieuwsgierig om het niveau hier te ontdekken en om veel bij te leren naast al deze geweldige spelers."