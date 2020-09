Nicolas Raskin, een van de revelaties van het seizoensbegin : "Een echte box to box"

De jonge Luikenaar gooit hoge ogen. Hij startte vier keer in de basis en stelde niet teleur. Ook zondag tegen Beerschot speelde hij een dijk van een wedstrijd, die hij bekroonde met twee assists.

Al in de voorbereiding acteerde Raskin erg sterk, wat hij ook in de competitie gewoon verderzet. De 19-jarige Luikenaar heerst op het middenveld en valt onder meer op door zijn grote motor en ijzersterke passing. Zo ontpopte Raskin zich tot een van dé revelaties van het seizoensbegin in de Jupiler Pro League.

Philippe Montanier loofde vorige week zijn jonge middenvelder. "Hij heeft de capaciteit om heel snel vooruit te spelen. En hij beschikt over een fantastisch schot, al heeft hij dat nog niet kunnen tonen. Hij zal situaties nog beter kunnen lezen als hij nog wat meer matchen speelt. Maar sowieso speelt hij geweldig tot dusver", aldus de T1 van de Rouches.

Ook tegen Beerschot liet de 19-jarige met twee assists zien hoe belangrijk hij is voor het huidige Standard. "Hij verkiest om op positie 6 te spelen, maar ik zie hem liever iets hoger, als echte box to box. Hij kan aanvallen én verdedigen", liet Montanier zondag optekenen.