'Turkse topclub klopt aan voor basispion Standard'

Raakt Standard een van zijn basispionnen kwijt na meer dan vier jaar trouwe dienst? Het zou zomaar eens kunnen, want de interesse is er alvast.

Collins Fai zat vorig seizoen meer op de bank dat hem lief was, maar door onder meer de schorsing van Vanheusden en het vertrek van Vojvoda is hij dit seizoen opnieuw een vaste pion geworden.

Na vier speeldagen totaliseert hij het maximum van 360 speelminuten en zo is de 28-jarige Kameroener opnieuw erg belangrijk voor de Rouches geworden.

Besiktas

De vleugelverdediger is al sinds januari 2016 van de Rouches, die hem voor een prikje overkochten van Dinamo Boekarest.

Nu staat Fai in de belangstelling van onder meer Besiktas. Dat meldden zowel Star Africa als Ajans Besiktas. Financieel kan Standard mogelijk een slag slaan, maar of ze hem zomaar zullen laten gaan is nog maar de vraag.