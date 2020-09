"Vertonghen vervangen wordt moeilijker dan Kompany" en "Al langer veel beter bezig dan Anderlecht": Hein Vanhaezebrouck schuift vier potentiële Rode Duivels naar voren

De Rode Duivels hebben zich opnieuw op gang getrokken in Tubeke voor de wedstrijden in de Nations League tegen Denemarken en IJsland. In de selectie ontbreken misschien toch wat namen, vindt Hein Vanhaezebrouck.

Na het stoppen van Vincent Kompany als Rode Duivel moet eens te meer gekeken worden naar de opvolging. Al ziet Hein Vanhaezebrouck zelfs op een andere plaats nog grotere problemen: "Jan Vertonghen vervangen zal moeilijker worden dan Kompany. Misschien worden we verplicht om opnieuw met vier achterin te gaan spelen", is hij duidelijk in Het Nieuwsblad. Vanheusden, Bornauw, Kayembé, Dessoleil "Martinez had Vanheusden en Bornauw beter nu al bij de Rode Duivels betrokken", wil hij die opvolging van Kompany, Alderweireld en Vertonghen stilaan in de praktijk gaan zien omgezet worden. "Cobbaut werd bij gebrek aan alternatieven opgeroepen, maar die heb je niet nodig op die plaats op het veld." "Eerlijk gezegd kan je dan evengoed Dessoleil oproepen, die het met Charleroi al heel lang veel beter doet dan Anderlecht. Of Joris Kayembe is misschien zelfs nog een geschikter alternatief als die de komende maanden bevestigt en defensief sterker wordt."