'Absolute stunttransfer zeker nog niet van tafel bij Club Brugge'

Club Brugge wil niet bij de pakken blijven zitten en volgende maand voor het definitief sluiten van de transfermarkt een nieuwe spits binnenrijven. Daarbij mikken ze hoog. Heel hoog.

Als we La Dernière Heure mogen geloven, dan wil Club Brugge de portomonnee meer dan opentrekken voor het binnenhalen van zijn nieuwe spits.

Dost

Zo willen ze Bas Dost weghalen bij Frankfurt, terwijl er nog meer gegadigden zijn voor de aanvaller die vorig jaar nog zeven miljoen euro kostte. Dost scoorde dit seizoen tien keer in de Bundesliga.

In de Duitse pers maakt men gewag van het feit dat er nog geen akkoord in de maak is en dat de coach er nog op rekent dat hij dit weekend gewoon bij zijn ploeg zal spelen, maar Kicker maakt zich sterk dat een mogelijke deal zeker nog niet van tafel is.