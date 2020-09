Anderlecht heeft fantastisch nieuws voor zijn supporters en komt met belofte

RSC Anderlecht heeft goed nieuws voor zijn supporters, zo blijkt. Dat hebben ze alvast duidelijk gemaakt met een persbericht.

Er mogen opnieuw supporters het Lotto Park in de komende thuiswedstrijden na de interlandbreak. En dus wordt een en ander op poten gezet daartoe.

"We danken de burgemeester en ordediensten voor de zeer constructieve manier van samenwerken. De hele club is blij dat we onze trouwste supporters op een veilige manier mogen ontvangen in het Lotto Park.", is CEO Karel Van Eetvelt opgetogen.

Regels

"We rekenen erop dat al onze supporters zich aan de regels houden. We willen net als zij meer supporters kunnen toelaten, maar dan moet bij deze wedstrijden alles volgens de regels verlopen, anders zal een uitbreiding niet mogelijk zijn. Beste supporters, maak er samen met onze collega’s, die hard werken voor jullie, een mooi voetbalfeest van."

Anderlecht zal heel wat fans kunnen ontvangen in het Lotto Park. Het maakt zich sterk dat alle abonnees minstens één thuiswedstrijd van de komende drie tegen Cercle Brugge, Eupen en OH Leuven vanuit het stadion zal kunnen zien.