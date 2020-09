'Club Brugge wil zich nog versterken op drie posities en zal niet diep in de buidel tasten voor Bas Dost'

Club Brugge boekte een deugddoende zege tegen Racing Genk vorig weekend en zo gaat de storm van kritiek weer wat gaan liggen. Ondertussen blijven de Bruggelingen naarstig op zoek naar vers bloed.

Het is nog altijd wachten op de eerste versterking bij blauw-zwart. Woensdag dook het gerucht op dat spits Bas Dost op de radar staat. De Nederlander van Eintracht Frankfurt moet echter zeven miljoen euro kosten en Club is volgens Het Laatste Nieuws niet van plan om zo diep in de buidel te tasten.

Nog volgens bovenstaand medium staan naast een spits ook nog een flankaanvaller en centrale verdediger op het lijstje. Voor die eerste positie dook donderdag een nieuwe naam op. Terwijl Wesley Hoedt al meermaals werd genoemd als verdedigende versterking.