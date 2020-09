De eerste winger van Gent zit in de pijplijn: aanwinst geland in België

Na de komst van Bölöni als nieuwe T1 moeten de Buffalo's noodgedwongen de transfermarkt op. De Roemeense coach heeft namelijk nood aan echte wingers in zijn spelsysteem en die ontbreken vooralsnog in de Gentse spelerskern.

De eerste lijken ze alvast binnen te hebben. Volgens Het Belang van Limburg wordt dat Osman Bukari van AS Trencin. De 21-jarige flankspeler zou zelfs al in België vertoeven en zijn overgang zou slechs een kwestie van tijd zijn.

Vorig seizoen was de pijlsnelle Ghanees goed voor 10 goals en 9 assists in 25 wedstrijden in de Slowaakse competitie. De Buffalo's hopen op eenzelfde succesverhaal als Moses Simon en Samuel Kalu, die ze ook wegplukten bij Trencin.