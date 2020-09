Goed nieuws voor de supporters van Zulte Waregem! Alle abonnees zijn binnenkort opnieuw welkom

Vanaf 13 septembers zijn alle abonnees opnieuw welkom bij Zulte Waregem. Ze legden een plan voor waarbij alle abonnees op een veilige manier de wedstrijden kunnen bijwonen en het werd ondertekend door de burgemeester van de stad Waregem.



Op de officiële website van de club staat te lezen dat het document nu ter definitieve goedkeuring voorgelegd zal worden aan het kabinet van minister Ben Weyts. Vanaf vandaag zouden de supporters een sociale bubbel kunnen reserveren voor de wedstrijden tegen Charleroi en Club Brugge.

We zijn heel blij dat we al onze abonnees binnenkort terug kunnen verwelkomen in het Regenboogstadion! #vaneigenskomthetterughttps://t.co/L24NdSQoAy