Recordinternational denkt nog niet aan stoppen met 118 caps

Als hij niet geblesseerd is, is hij erbij: Jan Vertonghen. Met zijn 118 caps heeft hij 12 wedstrijden meer gespeeld bij de Rode Duivels dan Eden Hazard en 13 meer dan Axel Witsel. Maar stoppen? Daar denkt de 33-jarige verdediger nog niet aan.

Daags voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken praatte Vertonghen met de pers. Na 8 seizoenen Tottenham heeft Vertonghen de deur achter zich dicht getrokken in Londen en heeft hij gekozen voor 'een stapje terug' bij Benfica.

"Er waren veel aanbiedingen, maar bij Benfica klopte het plaatje helemaal. Er zit heel veel kwaliteit en in de groep en ze hebben ook op Europees vlak heel wat ambitie. Dat vond ik heel belangrijk, samen met het feit dat ze me een contract voor drie jaar gegeven hebben", verklaart Vertonghen zijn overstap.

Stoppen

Omdat Eden Hazard nog niet wedstrijdfit is, zal Vertonghen ook nog eens de kapiteinsband dragen tegen Denemarken. "Dat is heel tof, maar ik zal er niet anders door spelen. Het komt er gewoon bij omdat Eden afhaakte. Maar tegen Denemarken zal het niet eenvoudig worden, ze zijn een goede ploeg", blikt hij toch al even vooruit.

Dan zal hij ook uitlopen op Hazard op vlak van caps. "Ik sta ook wel dichter bij het einde van mijn carrière dan Eden. Meer en meer jongens van mijn generatie stoppen er mee maar ik heb nog geen reden om te stoppen bij de Rode Duivels. Ik wil zoveel mogelijk spelen", klinkt het vastberaden.