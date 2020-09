'Kandidaat-overnemer haakt af bij Waasland-Beveren: aanstelling sportief directeur wekte argwaan'

Waasland-Beveren praat al een poos met mogelijke overnemers. Daar maken de Waaslanders geen geheim van. Er wordt binnenkort een doorbraak verwacht, maar nu zou een van de kandidaten hebben afgehaakt.

In een communiqué liet Waasland-Beveren een tweetal weken geleden weten dat er zo'n vijf valabele kandidaten zijn om de club over te nemen. Volgens Het Nieuwsblad waren de twee belangrijkste pistes een Duitse en een Amerikaanse.

De Duitse heeft volgens de krant afgehaakt. Een van de redenen waarom de investeerders zich terugtrokken zou het aanstellen van sportief directeur Miguel Torrecilla zijn, een eis van de Amerikaanse overnemers. Zij liggen nu dus waarschijnlijk in polepositie.

Er wordt binnenskamers nu veel gepraat over de overname en volgende week weten we wellicht meer. Op dinsdag is het aandeelhoudersvergadering.