🎥 Hij is het nog niet verleerd! Robben scoort eerste Groningen-goal in ruim 18 jaar tijd

FC Groningen stoomt zich klaar voor de start van de Eredivisie. 18 jaar na zijn afscheid kan de Nederlandse club weer een beroep doen op Arjen Robben. De ex-speler van Real Madrid en Bayern München lijkt er klaar voor!

FC Groningen hield zondag een generale repetitie voor de start van de Eredivisie. Op zondag 13 september komt PSV Eindhoven op bezoek. Voor Arjen Robben wordt het een speciale match. Het wordt zijn eerste officiële duel van zijn comeback en meteen een match tegen een ex-club.

Maar de 36-jarige winger is er klaar voor. Robben scoorde in een oefenduel tegen Arminia Bielefeld met een lage schuiver van net buiten het strafschopgebied. Het is Robbens eerste doelpunt voor Groningen in ruim 18 jaar. Hij scoorde overigens met de aanvoerdersband rond de arm.