Messoudi fileert nieuwkomers: enthousiast over KVO-coach, vraagtekens bij speler 4,5 miljoen van Racing Genk

Geen voetbal in de Jupiler Pro League vanwege de interlandbreak, het ideale moment om eens stil te staan bij enkele nieuwkomers in de Jupiler Pro League.

Blessin

Dat dacht Mo Messoudi ook, de analist heeft bij Sport/Voetbalmagazine KVO-coach Alexander Blessin onder de loep genomen en was heel tevreden. "Hij komt uit de jeugd van RB Leipzig en dat zie je in de stijl van Oostende. Ze voeren de gegenpressing fantastisch uit en voetballen uit zoals Anderlecht het zou moeten doen. Deze Blessin is een aanwinst voor de competitie", is hij vol lof.

Al staat KV Oostende met twee punten uit vier wedstrijden niet bepaald op een goede plaats in het klassement.

Munoz

Van Genk-aanwinst Daniel Munoz krijgt Messoudi het heel wat minder warm, op de eerste wedstrijd tegen Zulte Waregem na. "Toen speelde hij nog goed, maar daarna heeft hij op geenenkel moment getoond dat hij 4,5 miljoen euro waard is. Hij zal nog wat aanpassing nodig hebben want heeft het nog knap lastig. Tegen Club Brugge had hij bij beide tegendoelpunten geen oog voor de tegenstander", klinkt het.