Eerste wedstrijden Nations League: Wales klopt Bulgarije, Faeröer Eilanden pakt 6 op 6

Deze namiddag stonden er in League B en D al twee wedstrijden op het programma. Wales klopte in League B Bulgarije met 1-0 dankzij een goal in het absolute slot en Faeröer Eilanden haalde het in League D met 0-1 van Andorra.

Wales was goed begonnen aan deze Nations League en deze middag konden ze voor een 6 op 6 gaan in League B. Ze namen het op tegen Bulgarije, maar de ploeg van onder meer Gareth Bale had het niet onder de markt. Pas in het absolute slot konden ze scoren via Neco Williams. In League D nam Faeröer Eilanden het op tegen Andorra. Ook hier werd gewonnen met het kleinste verschil, want Klaemint Olsen scoorde op het half uur het enige doelpunt van de wedstrijd voor de Faeröer Eilanden. Ze staan dankzij deze zege comfortabel aan de leiding met 6 op 6.