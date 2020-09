Ferme wissels: Kevin De Bruyne en nóg een Rode Duivel sluiten aan, andere Belg vertrekt uit selectie

Nu Kevin De Bruyne vader is geworden, kan hij ook rustig aansluiten bij de selectie van de Rode Duivels. En hij is niet de enige.

Kevin De Bruyne is voor de derde keer vader geworden en kan dus meteen met doopsuiker naar de nationale ploeg komen.

Naast KDB sluit ook Michy Batshuayi aan bij de selectie van de Rode Duivels. Dat maakte de Belgische voetbalbond bekend.

Yannick Carrasco is dan weer vertrokken na de wedstrijd in Denemarken. Hij zal niet spelen tegen IJsland, zoveel is duidelijk.