🎥 Verrassend: AS Eupen gepromoot door ... Qatar Airways in een commercial

Aaah, België! De Grote Markt en het Brusselse Manneken Pis, de reien in Brugge, de schoonheid van Gent, de Belgische Ardennen, Luik en zijn rijke geschiedenis ... Eupen en zijn voetbalclub. De nauwe banden tussen het kleine Duitstalige stadje en Qatar via de Aspire Academy hebben er inderdaad toe geleid dat Qatar Airways ... AS Eupen promoot in een van haar reclamespotjes. Onverwacht, op zijn zachtst gezegd!

Discover Belgium, a beautiful land and home to the K.A.S. Eupen football club. See the football and take in the many sights as you make memories in this remarkable country on your next adventure with #QatarAirways, the airline you can rely on. pic.twitter.com/SeJZRZkFld