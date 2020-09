Beerschot ziet commercieel directeur vertrekken naar Nederlandse tweedeklasser

Beerschot moet op zoek naar een nieuwe commercieel directeur na het vertrek van Günther Peeters.

Op 1 oktober ziet Beerschot Günther Peeters vertrekken. De commercieel manager verlaat het Kiel en gaat aan de slag bij FC Eindhoven in de Nederlandse tweede klasse. "Beerschot verlaten is moeilijk. Deze club heeft me veel geleerd en gegeven. Maar er wacht me een mooie uitdaging die ik absoluut wil aangaan", reageerde Peeters op zijn vertrek via de clubwebsite van de Ratten.

Peeters wordt algemeen directeur bij de Nederlandse club. "Ik heb altijd de ambitie gehad om Algemeen Directeur te worden bij een Nederlandse voetbalclub. Dat ik deze rol kan invullen bij FC Eindhoven in de stad van mijn hart maakt mij enorm trots", klonk het op de webstek van Eindhoven.

Beerschot gaat op zoek naar een nieuwe commercieel directeur. "Onze club blijft intussen ook z'n commerciële werking uitbouwen."