'Belgische topclub staat dicht bij akkoord met sensationele middenvelder die ooit 9 spelers in wind zette met één pass'

Als 19-jarige speler van Sion deed hij twee jaar geleden al eens van zich spreken in de wedstrijd tegen Xamax.

Zijn assist in dat duel ging de wereld rond, scouts van overal ter wereld kwamen vervolgens naar Sion kijken voor de jongeling.

Brace yourselves, here's the pass of the season.



Bastien Toma takes out 9 (!) Xamax-players with a perfectly weighted no-look through ball. A sensational pass from the 19-year old. pic.twitter.com/IeTiGJTVwr