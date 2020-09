'Club Brugge nog steeds geïnteresseerd in middenvelder van tien miljoen euro? Na maanden duikt gerucht opnieuw op'

Club Brugge is nog steeds aan het zoeken naar versterking voor het nieuwe seizoen. Daarbij komt een oude piste opnieuw naar voren, zo lijkt het toch alvast.

In de winter was er interesse, in april kwam de speler zelf naar buiten met het feit dat Club Brugge hem een voorstel had gedaan en nu komt zijn naam opnieuw naar boven in de Turkse pers, waar blauw-zwart genoemd wordt als concurrent van Galatasaray om hem in te lijven.

10 miljoen euro?

Fausto Vera is een defensieve middenvelder van het Argentijnse Argentinos Juniors en zou heel veel geld moeten kosten. In Argentinië mikken ze op niet minder dan tien miljoen euro.

"Ik kreeg al verschillende aanbiedingen uit de MLS, maar ook van Club Brugge. Maar ik ga niet te snel beslissen. Iedereen raadt me aan om mijn tijd te nemen", klonk het enkele maanden geleden al. Nu lijkt de interesse dus opnieuw aangezwengeld - of is het een manier om druk te zetten op de Turkse geïnteresseerden?