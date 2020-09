'Einde verhaal aan de Oostkantons? Eupen-speler lijkt op weg naar Turkije'

Bij Eupen hebben ze de voorbije weken heel wat topspelers aangetrokken. En dat heeft (uiteraard) ook zijn gevolgen aan uitgaande zijde.

Silas Gnaka en Eupen? Dat huwelijk is zo goed als voorbij. En volgens Grenz Echo is de nieuwe bestemming al bekend.

Turkije

Dat zal Turkije worden, want de Ivoriaanse verdediger staat in de belangstelling van een Turkse club die hem eerstdaags zal binnenhalen.

Over welke club het gaat is nog niet bekend, maar na drie jaar en 61 wedstrijden voor de Panda's is het in ieder geval einde verhaal in België voor hem.