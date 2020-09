Ook sterkhouder van Club Brugge wil Europees eremetaal: "Het is niet slecht om dat te zeggen"

Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe dromen niet langer Belgisch. De sterke mannen van Club Brugge hopen in de nabije toekomst te zegevieren in de Europa League. Ook Hans Vanaken acht die ambitie niet onrealistisch.

“Ik vind het een gezonde ambitie”, aldus Hans Vanaken in Het Laatste Nieuws. “Ik hoop de Europa League een keertje te winnen. Al wil ik ook eens overwinteren in de Champions League.”

De tweevoudig Gouden Schoen maakte er nooit een geheim van dat hij lang(er) bij blauw-zwart wil blijven. “En dan moet je altijd hoger proberen mikken. Het is niet slecht om als Club Brugge te zeggen dat we binnen enkele jaren in de finale willen staan. Al moet alles dan wel meezitten.”

En wat denkt de coach?

