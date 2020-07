Mannaert en Verhaeghe leggen Europese lat bij Club Brugge hoger dan ooit, Clement reageert: "Ze hebben me ook verteld dat ze die trofee willen winnen"

Club Brugge begint het nieuwe seizoen met duidelijke ambities: de titel én de Beker van België (twee keer) winnen en vervolgens tonen dat er rekening met hen moet worden gehouden op het Europese toneel. De Europese lat ligt in de bestuurskamer héél hoog.

We hebben het al meermaals herhaald: Club Brugge wil België ontgroeien. Het is de ambitie van Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe om de Jupiler Pro League te domineren zoals PSG en Bayern München in respectievelijk Frankrijk en Duitsland.

Het Laatste Nieuws schrijft dat de sterke mannen van blauw-zwart van mening zijn dat Club Brugge op termijn de Europa League moet kunnen winnen. “Dat hebben ze mij ook verteld”, bevestigt Philippe Clement. “Het is goed om zo’n dromen te hebben, hé.”

“Ik heb Vincent geantwoord dat er in dat geval veel zal moeten meezitten”, gaat de coach van de landskampioen verder. “Heb je al eens goed gekeken wie er vandaag nog in de Europa League zit?”