Moet Club Brugge nog een tweede speler missen tegen Waasland-Beveren door corona? Quarantaine dreigt na uitbraak bij nationale ploeg

Tsjechië verloor op maandagavond in de Nations League met 1-2 van Schotland. Maar met dat duel was wel meer aan de hand. Heeft het ook zijn impact op Club Brugge?

UPDATE: Het Laatste Nieuws laat weten dat Krmencik al een eerste negatieve coronatest aflegde en dus niet in quarantaine zou moeten blijven.

Tsjechië speelde namelijk met een veredeld beloftenelftal met heel veel spelers zonder interlandervaring tegen de Schotten.

De ploeg die in het weekend nog had gewonnen van Slowakije werd namelijk naar huis gestuurd na een positieve covid-test bij twee leden van de omkadering.

Krmencik

Ook Club Brugge-spits Michal Krmencik - die tegen de Slowaken scoorde - werd naar huis gestuurd door de Tsjechische voetbalbond.

Rest de vraag: mag en kan hij zaterdag spelen tegen Waasland-Beveren. Sowieso zal hij moeten worden getest op covid-19, als hij positief zou testen zal hij net als Brandon Mechele in quarantaine moeten. De kans is realistisch dat hij voorlopig sowieso aan de kant blijft uit voorzorg en even apart traint.