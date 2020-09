Het wordt nog erger: nieuwe sportieve directeur KSV Roeselare in cel voor zedenfeiten met minderjarigen

Gisteren werd al bekend dat KSV Roeselare in slechte papieren zit na valse beloftes van de nieuwe eigenaars. Het blijkt echter nog erger: de nieuwe sportieve directeur van de West-Vlamingen zit sinds vorige week al in de cel voor zedenfeiten met minderjarigen, meldt Het Nieuwsblad.

Het parket bevestigde aan de krant dat Johan F. werd aangehouden in een gerechtelijk onderzoek wegens aanranding van -16-jarigen, het aanzetten tot en verkrijgen van ontucht van een minderjarige en grooming, het vertrouwen van een slachtoffer proberen te winnen om hem of haar seksueel te misbruiken.

Het gaat hier niet om spelers van Roeselare, maar wel andere jonge voetballertjes. "De verdachte zou jonge voetballers een contract beloofd hebben in ruil voor seksuele gunsten", zegt het Antwerpse parket in de krant Het Nieuwsblad. "De lokale recherche van de politiezone Antwerpen voert het onderzoek en daarin zijn op dit moment vijf minderjarigen tussen 13 en 18 jaar in beeld als slachtoffer. Maar in deze fase van het onderzoek valt niet uit te sluiten dat er nog meer slacht­offers zijn."