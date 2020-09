Laszlo Bölöni moet nog even wachten om 'de nieuwe Moses Simon' in de wei te sturen

Vrijdag openen KAS Eupen en KAA Gent de debatten op speeldag 5, nadat de Belgische competitie er een weekje tussenuit is geweest wegens interlandvoetbal. Laszlo Bölöni blikte vooruit op de trip naar de Oostkantons.

KAA Gent zag tal van spelers vertrekken voor interlandverplichtingen, terwijl de jongens die gebleven zijn mochten kennismaken met Osman Bukari, de van Trencin overgekomen flankaanvaller. De match tegen Eupen komt nog te vroeg voor de Ghanees, die wat aan Moses Simon doet denken.

Papierwerk niet in orde

"Fysiek is hij in orde maar er moet nog wat papierwerk afgewerkt worden alvorens hij kan spelen", verklaarde Bölöni op de clubwebsite. Een flankspeler zou nochtans goed van pas komen in het systeem van De Roemeen. Verder zijn ook Vadis Odjidja en Laurent Depoitre niet 100%.

De middenvelder moet in quarantaine blijven en was al op de sukkel met zijn knie. Depoitre heeft rugproblemen, maar die zijn volgens de coach aan de betere hand. De problemen met Roman Yaremchuk wil hij achter zich laten. Hij zou normaal een plaats moeten krijgen in de selectie.