Engelse én Spaanse media zijn het zeker: 'Lionel Messi trekt naar Manchester City'

Lionel Messi besliste enkele dagen geleden om bij FC Barcelona te blijven. Toch moet de Catalaanse grootmacht zich opmaken voor een vertrek van de Argentijn.

FC Barcelona hoopt - dat zal wellicht na de voorzittersverkiezingen zijn - om het contract van Lionel Messi te verlengen. Volgens de Spaanse kranten zal dat echter niet meer lukken.

De Vlo blijft enkel en alleen bij Barça omdat hij niet wil dat het tot een vechtscheiding komt met de club die hem alles gegeven heeft. Hij wil dan ook zijn contract uitdienen.

Dan toch Premier League?

Volgens sommige bronnen is er zelfs een akkoord met Manchester City. In januari is Messi vrij om elders te tekenen. De kans is dus groot dat de Argentijn na dit seizoen weg is.