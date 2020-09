Pro League verwelkomt fans met niet mis te verstane boodschap: "De passie hebben we gemist, het racisme niet"

De Pro League heeft samen met de club hard gewerkt om vanaf dit weekend weer fans toe te laten in de stadions. Ze zijn dan ook dolblij dat de tribunes niet meer leeg zijn. Al is er hen ook iets opgevallen in de eerste vier speeldagen.

"Het voetbal was de voorbije maanden niet hetzelfde. We hebben allemaal de passie en de beleving van onze wedstrijden gemist. Wat we echter niet gemist hebben, is negatief gedrag dat onze sport schaadt, zoals het racisme dat soms in de tribunes te horen was", liet Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever optekenen in een communiqué.

"We zijn bijzonder blij dat we vanaf dit weekend de fans en de bijhorende passie opnieuw mogen verwelkomen. Maar we hopen allemaal samen dat het racisme géén terugkeer meer maakt. 'Bring passion back. Keep racism out'", is de niet mis te verstane boodschap van de Pro League.