'Southampton duwt Hoedt richting Club Brugge als pasmunt voor blauw-zwarte sterkhouder'

De Belgische voetbaltop zit achter Wesley Hoedt aan. Het is Club Brugge die momenteel over de beste papieren beschikt. Of beter gezegd: het is Southampton FC die de Nederlander naar Olympia wil loodsen.

Southampton FC wil nog zo’n acht miljoen euro - de helft van wat de Engelsen destijds betaalden aan SS Lazio - op de bankrekening zien verschijnen voor Wesley Hoedt. RSC Anderlecht, Antwerp FC en KAA Gent wachten af. Voorlopig te duur. We lieten vanochtend al weten dat Club Brugge over de beste papieren beschikt om de Nederlander terug naar België te halen. Meer zelfs: Hoedt was al aan het WhatsAppen met enkele spelers van de landskampioen om informatie in te winnen. Ruildeal? Volgens onze informatie is het vooral Southampton FC die de speler richting West-Vlaanderen willen loodsen. The Saints hebben namelijk een oogje op Emmanuel Dennis en hopen via Hoedt enkele miljoenen van de vraagprijs af te pingelen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.