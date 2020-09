STVV, Antwerp en Standard rouwen om tweevoudig topschutter Alfred Riedl

Gewezen topschutter van de Belgische eerste klasse Alfred Riedl is op 70-jarige leeftijd overleden. De Oostenrijker had als speler een verleden bij Sint-Truiden, Antwerp en Standard.

Alfred Riedl stierf op 70-jarige leeftijd aan kanker en laat twee kinderen achter. De Oostenrijker was international en had als speler een rijk verleden in zijn vaderland en België. In 1972 streek de aanvaller neer in ons land en in zijn eerste seizoen werd hij samen met Robbie Rensenbrink topschutter met 16 goals.

In 1975 deed hij dat nog eens over met Antwerp. Toen werd hij alleen topschutter met 28 stuks. Na twee seizoenen bij de Kanaries en twee bij de Great Old speelde hij er ook nog vier bij Standard, waar hij goed was voor 53 goals. In totaal scoorde hij meer dan 100 goals in ons land.