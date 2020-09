Waasland-Beveren wordt overgenomen door Amerikanen die het eerder al probeerden bij andere Belgische club

Waasland-Beveren komt in Amerikaanse handen terecht. Bolt Football Holdings - de investeringsgroep rond miljardair David Blitzer - gaat de club overnemen en een serieuze kapitaalsinjectie doen. De Amerikanen probeerden eerder al een Belgische club in hun portefeuille krijgen.

Blitzer probeerde eerder al voet op Belgische bodem te krijgen via een andere holding rond Blitzer. De strategie van Blitzer en kompanen is redelijk simpel: voor elke club die ze kopen richten ze een andere holding op met andere investeerders. Zo hebben ze ook al Crystal Palace en het Spaanse Agrupación Deportiva Alcorcon SAD, dat eerder in handen was van Roland Duchâtelet, in hun groep zitten.

In samenwerking met Ivan Bravo, de voormalige strategisch directeur van Real Madrid en CEO bij Aspire, de Qatarese moederclub van Eupen. Met de aanstelling van Miguel Torrecilla als technisch directeur van Waasland-Beveren is de Spaanse link al direct gelegd.

Broodnodig

De overname was trouwens broodnodig, want Waasland-Beveren speelde financieel al jaren niet meer op hetzelfde niveau als de rest van 1A. Met het allerlaagste budget van eerste klasse was het elk seizoen rekenen op het nodige geluk. De Amerikaanse inbreng zal ook een serieuze stijging van het budget met zich meebrengen, waardoor er voor vijf oktober nog wat kwaliteit aan de kern kan toegevoegd worden.

Broodnodig ook, want na de onverwachte winst op de openingsspeeldag heeft de ploeg van Nicky Hayen niet veel meer laten zien. Waasland-Beveren gaat dus grondige veranderingen ondergaan. Dirk Huyck blijft normaal gezien voorzitter, maar alles errond zou gemoderniseerd en geprofessionaliseerd worden.