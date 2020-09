'Contract Vercauteren afgehandeld, Anderlecht betaalde al meer dan twee miljoen euro aan 'oprotpremies' sinds Coucke'

Het verhaal tussen Anderlecht en Frank Vercauteren is al eventjes geschreven. Nu is er ook duidelijkheid over de afhandeling van zijn contract.

Frank Vercauteren wilde zijn contract niet zelf opzeggen na de keuze voor Vincent Kompany als T1 bij RSC Anderlecht. 350.000 euro Nu is duidelijk dat hij een 'oprotpremie' van om en bij de 350.000 euro heeft gekregen - een equivalent van een half jaarloon. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws. De krant stipuleert ook enkele eerdere ontslagvergoedingen voor Arnesen (600.000 euro), Vanhaezebrouck (700.000 euro) en Devroe (400.000 euro). Daarmee zit paars-wit in totaal voor de vier aan meer dan twee miljoen euro.