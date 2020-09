'Corona na Kroatiëtrip': match tegen Eupen komt nog te vroeg voor Vadis Odjidja

Laszlo Bölöni is twee wedstrijden aan de slag bij KAA Gent, maar hij kon nog niet op aanvoerder Vadis Odjidja rekenen. Tegen KAS Eupen is de middenvelder er misschien voor het eerst bij.

"Vadis leeft van test naar test. Wij willen allemaal dat hij gezond en wel terug het veld op kan maar we moeten ook kijken hoe hij reageert na zijn kleine blessure aan de knie. We mogen niet overhaasten", legde Bölöni uit op de clubwebsite van KAA Gent.

Van coronatest naar coronatest. Als de test van vrijdag een negatief resultaat oplevert, dan kan Odjidja in principe die avond nog spelen tegen Eupen. Knie- en coronaproblemen dus voor de aanvoerder en ze zijn met elkaar gerelateerd.

Fit genoeg?

Vorige week trok Odjidja naar Kroatië voor een speciale behandeling aan de knie, weet Het Laatste Nieuws. De krant meldt ook dat de therapie goed uitpakte en dat Odjidja op de terugweg besmet is geraakt met het coronavirus.

Als Vadis vrijdag negatief test, dan is het maar de vraag of hij ook een match aankan. Omdat hij in quarantaine moest heeft hij zijn knie niet volledig kunnen testen. De middenvelder is niet opgenomen in de wedstrijdselectie van de Buffalo's. Nieuwkomer Osman Bukari kan zijn debuut maken.