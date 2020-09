Nmecha is na enkele mislukte passages klaar om te schitteren onder Kompany: "Hier voel ik me thuis, maar in mijn hoofd geloof ik nog steeds dat ik ooit de eerste spits van City kan worden"

Nmecha kwam in Brussel toe zonder de nodige adelbrieven, maar wat hij in zijn invalbeurt tegen Oostende en in zijn eerste helft met jong Duitsland tegen jong België liet zien, verhoopt alvast het allerbeste.

Nmecha tekende voor het enige doelpunt, weliswaar vanop de stip, van de Duitsers in de smadelijke nederlaag tegen de Belgen. In de eerste helft opereerde hij vanop de rechterflank en liet zich daar opmerken door zijn balvastheid en intelligente looplijnen.

Bij de jeugd van City werd hij dan ook aanschouwd als een heus toptalent, al kwam het er door diverse redenen bij de grote jongens nog niet uit. Zo lag het kick and rushvoetbal in The Championship hem niet, terwijl hij bij Wolfsburg de concurrentie moest aangaan met ervaren spitsen.

Nieuw hoofdstuk

Bij Anderlecht hoopt Nmecha zijn carrière te herlanceren. “Vinnie belde me op en Anderlecht leek meteen de perfecte club", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Een jonge ploeg met veel techniek."

"Gasten als Doku en Sambi zijn echt indrukwekkend en Kompany zelf is geen copycat van Guardiola, maar hij nam toch veel van zijn visie over. Hier voel ik me thuis. In mijn hoofd geloof ik nog steeds dat ik ooit de eerste spits van City kan worden, maar dan moet ik nu wel tonen wat ik kan bij Anderlecht.”