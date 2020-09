OFFICIEEL: Caufriez verlaat Waasland-Beveren en gaat bij STVV voetballen

Maximiliano Caufriez heeft zoals verwacht zijn contract bij STVV getekend. De 23-verdediger verlaat Waasland-Beveren, dat opnieuw een sterkhouder ziet vertrekken.

Het vermijden van de degradatie was een heuse stunt voor de club, maar na alweer het vertrek van een verdedigende basispion ziet het ernaar uit dat het ook dit seizoen moeilijk zal worden om in 1A te blijven.

Deze keer is het Maximiliano Caufriez die de club verlaat. De transfer was al enkele dagen in kannen en kruiken, maar nu heeft Caufriez ook de medische testen afgelegd en zijn handtekening onder een contract gezet.

Caufriez tekent voor drie seizoenen bij STVV. De lange verdediger was vier seizoenen actief voor Waasland-Beveren en was er uitgegroeid tot certitude.