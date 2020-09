Ook Belgische U19 versloegen deze week Duitsland: "Hij heeft een heel mooie toekomst voor zich"

De nationale beloften deden eerder deze week van zich spreken door Duitsland met een duidelijke 4-1 huiswaarts te sturen. Maar ook de U19 sloten hun wedstrijd tegen Duitsland winnend af. Een listige stifter van de fijnbesnaarde Luca Oyen volstond voor een knappe zege.

Wesley Sonck is bondscoach van de nationale ploeg U19. Hij wordt bijgestaan door Eric Van Meir. Voor deze website blikt Van Meir terug op de sterke prestatie van zijn youngsters tegen de Duitsers. "Tegen zo'n ploeg 1-0 winnen is een schitterend resultaat, al was dat niet primordiaal. Deze vriendschappelijke partij stond veeleer in het teken als voorbereiding op het kwalificatietornooi voor het EK, dat volgend maand in Spanje gespeeld zal worden", aldus Van Meir.

"Het is vooral de manier waarop die tot tevredenheid stemde. We speelden een erg goede wedstrijd tegen een sterke tegenstander." Al liep er bij België ook aardig wat talent rond. Jongens als Sardella, Raskin, Vranckx, Mbayo, Vandevoordt, Kana en Luca Oyen toonden zich al in de Jupiler Pro League.

"Klopt, er zijn al heel wat jongens bij die gewoon titularis zijn in een eerste ploeg in 1A. En niet vergeten: ook jongens als Doku, Verschaeren, Colassin en De Ketelaere behoren in principe nog tot deze leeftijdscategorie. Al hebben we er natuurlijk alle begrip voor dat deze jongens al werden doorgeschoven naar beloften en de A-ploeg."

"Heel mooie toekomst voor zich"

Tegen Duitsland was het uitgerekend de jongste van de bende die het verschil maakte. Luca Oyen, de enige jongen uit 2003 in de selectie, zorgde met een stifter voor het enige doelpunt van de partij. Oyen viel al enkele keren kort in bij Racing Genk en liet daarin al vlagen van zijn enorme talent zien.

"Het is een heel rustige jongen én hij komt uit een voetbalfamilie, hé", aldus Van Meir. "Het is een erg groot talent, die over een fantastische techniek en balbehandeling beschikt. Die jongen heeft -als alles goed verloopt- een erg mooie toekomst voor zich. Wel ben ik voorzichtig om met superlatieven te gooien naar zulke jonge gasten. In het verleden heeft dat niet altijd goed uitgepakt."

Bij Racing Genk staat Oyen alsmaar dichter bij een basisstek, al speelt de 4-4-2 van Hannes Wolf wellicht niet in zijn voordeel. "Luca is een centrale aanvallende middenvelder, maar hij kan ook op de flanken uit de voeten. Volgens mij kan hij zeker op als nummer tien spelen in een ruit op het middenveld, of zelfs als tweede spits. Bij Racing Genk gooit men hem alvast niet meteen voor de leeuwen, wat ook te begrijpen valt", besluit Van Meir.