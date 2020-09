Ole Gunnar Solskjaer heeft beslissing genomen over Harry Maguire: "Ik ben hier om hem te steunen"

Harry Maguire heeft een vreemde vakantie achter de rug. De centrale verdediger zat even in een gevangenis in Griekenland na een incident met de Griekse politie. Hij kent ondertussen ook zijn straf, maar bij Manchester United blijven ze hem steunen.

Harry Maguire werd na een incident in Griekenland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden en 10 dagen. De centrale verdediger ontkent de feiten en ging in beroep, maar toch werd hij uit de selectie gelaten bij Engeland voor de Nations League. Bij Manchester United moet Maguire niet vrezen voor zijn plaats, want de Engelse topclub en Ole Gunnar Solskjaer gaan hem steunen. Volgens BBC zou Maguire ook dit seizoen gewoon de kapitein zijn van Manchester United.





