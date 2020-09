Philippe Clement kreeg een speciaal gevoel door de terugkeer van de supporters: "Ik moest mijn tranen bedwingen"

Club Brugge heeft deze avond een indrukwekkend zege geboekt tegen Waasland-Beveren. De kampioen van vorig jaar haalde het met 4-1 na doelpunten van Vanaken (2x), Okereke en Krmenčík.

Philippe Clement was een tevreden man na de wedstrijd. "De wisselwerking was er opnieuw. Na de 1-1 zijn we rustig gebleven en we konden nog voor de rust op voorsprong komen. In de tweede helft bleven we gretig op zoek naar doelpunten voor de supporters", aldus de trainer van Club Brugge op de persconferentie.

De supporters van Club Brugge waren er vandaag voor de eerste keer in een half jaar opnieuw bij en Clement werd emotioneel door de gezangen. "Toen ze tijdens de opwarming begonnen te zingen, kreeg ik het moeilijk en moest ik mijn tranen bedwingen. Het was een vreemde beleving. Deze wedstrijd ga ik zeker onthouden."