Kums moet op zijn eentje pers trotseren: "Dat het niet om aan te zien was? Dat vind ik overdreven"

Toffe job, gelegenheidskapitein zijn bij AA Gent als je net verloren hebt in Eupen. Sven Kums moest als enige de hele persmeute komen trotseren, want "de buschauffeur had te weinig rustmomenten gekregen".

Kums moest dan maar komen uitleggen hoe het mogelijk is dat Gent al zijn vierde nederlaag in vijf matchen leed. "Na onze goeie eerste twintig minuten kwam Eupen beter in de match en na de 2-0 kregen we een tik", aldus Kums. "We wilden doorduwen na de 2-1, maar die rode kaart hielp ons niet echt. Dat het niet om aan te zien was? Dat vind ik wat overdreven."

Kums zag niet hoe Ngadeu zijn rode kaart verdiende. "Volgens mij deed die speler van Eupen twee minuten ervoor net hetzelfde. Hoe we dit moeten keren? We hebben een reeks zeges nodig. Ons grootste werkpunt is om kansen te creëren."