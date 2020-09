Eindelijk krijgt Mehdi Carcela zijn eerste speelminuten van het seizoen: hoe lang kan Montanier nog om hem heen?

Eindelijk kregen de voetballiefhebbers zaterdagavond Mehdi Carcela nog eens te zien. Na het doelpunt van OHL moest de Marokkaan de Luikse meubelen redden. Niet evident zonder matchritme, maar de Marokkaan scoorde ei zo na de gelijkmaker en was erg actief.

Minuut 20. Na een spurtje blijft een erg bedrijvige Maxime Lestienne liggen. Zijn vervanger? Alweer niet Mehdi Carcela, maar Boljevic. Tot ontsteltenis van veel voetballiefhebbers én Standard-fans, die de manier waarop Carcela behandeld wordt moeilijk kunnen slikken.

Want het moet gezegd: Cop en Boljevic zullen in balverlies ongetwijfeld hun taken naar behoren uitoefenen. Iets waar Montanier, die met Standard tot gisteren maar één doelpunt slikte, erg veel belang aan hecht. Maar de Kroaat en de Montenegrijn brengen aan de bal te weinig om Standard naar een hoger niveau te tillen. En laat net dat zijn wat de wispelturige, maar rasvoetballer Mehdi Carcela wel kan.

En dat zag je onmiddellijk bij zijn invalbeurt, zijn eerste trouwens dit seizoen. De manier waarop hij in de rechthoek van OHL wegdraaide, was van een heel hoog niveau. De kers op de taart -een doelpunt bij zijn eerste baltoets- ontbrak helaas. Ook daarna was de Marokkaan, die door de Leuven-fans nog steeds herinnerd werd aan het robbertje vechten met Bjorn Ruytinx in 2013, omnipresent bij de Rouches. Hoe lang kan Montannier nog om Carcela heen? Wellicht krijgt hij donderdag tegen Bala Town FC zijn kans van bij de aftrap.