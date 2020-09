Topmoment voor Schotse doelpuntenmaker KVO: "Eerste match sinds februari" en "Respect voor Belgische competitie"

Wat deed die eerste overwinning deugd voor KVO. De verbetenheid op het gezicht van doelpuntenmaker Jack Hendry (midden) sprak boekdelen. Ook voor de Schot een schitterend moment, want de ex-speler van Celtic heeft moeilijke maanden achter de rug.

"We hadden een plan en hebben dat goed uitgevoerd. Als je dan in de laatste minuut de goal kan maken: het kan niet beter zijn", glundert Hendry. De verdediger is zich steeds blijven klaar houden om ook op offensief vlak zijn steentje bij te dragen. "Het was een kwestie van tijd eer mijn moment eens zou komen. Als ik de kans zou krijgen, wist ik dat het zou afmaken. Ik ben blij dat dit gelukt."

Door corona heeft het voetbal ook voor hem lang stilgelegen. Hendry stond zelfs langer aan de kant dan vele van zijn collega's. "Ik ben drie-vier weken out geweest na een operatie. Het was mijn eerste wedstrijd sinds de maand februari."

Het waren inderdaad ook zijn eerste speelminuten bij KVO. Hendry had wel al gezien dat de ploeg op zich niet slecht bezig was. "In elke match die we gespeeld hebben, verdienden we punten." Hij denkt nu deel uit te maken van een hoger aangeschreven kampioenschap dan in zijn thuisland. "Ik heb respect voor de Belgische competitie. Ik had ook opties in Schotland, maar er spelen enkele sterke teams in deze competitie."