De moeilijke keuze voor Doku tussen Anderlecht en Liverpool: "Geluisterd naar de raad van Lukaku, maar zelf besloten om te blijven"

Jérémy Doku mag zich sinds kort Rode Duivel noemen. De 18-jarige winger verdiende zijn selectie op basis van zijn sterke prestaties bij Anderlecht, al had hij net zo goed bij Liverpool kunnen voetballen.

Dat Jérémy Doku benaderd werd door Liverpool is niet nieuw. In een interview met De Zondag gaf de kersverse Rode Duivel toe dat het tot dusver de moeilijkste keuze was uit zijn loopbaan. Die keuze nam hij overigens als 15-jarige.

In dat interview legt de nu 18-jarige Doku uit hoe hij zijn beslissing heeft genomen. "Van bij het begin was het mijn doel om te blijven. Als Anderlecht tenminste bereid was daar een inspanning voor te doen, wat het uiteindelijk ook deed."

Raad van Romelu Lukaku

En zo bleef een van de grootste talenten op Neerpede. Maar als hij naar zijn ouders had geluisterd... "Mijn vader wou dat ik naar Liverpool ging en mijn moeder ook, maar ik zei dat ik wou blijven. Voor mij was dat het beste pad en dat zat altijd al in mijn hoofd."

Voorts kreeg Doku ook nog raad van Romelu Lukaku. Hij gaf mij het advies om te blijven. Ik luisterde wel naar de raad van Romelu, maar beslissingen over mijn toekomst neem ik zelf", besloot hij.