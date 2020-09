Dure zoektocht van Guardiola naar verdedigers gaat verder: 'Atlético Madrid wijst bod van 100 miljoen euro af'

Pep Guardiola heeft al bijna een half miljard euro aan transfers uitgegeven om zijn verdediging op punt te krijgen, maar zijn koopwoede is nog niet gestild. Manchester City heeft nu een oogje laten vallen op Jose Gimenez van Atlético Madrid, maar de Spaanse club wil niet meewerken aan een transfer.

Atlético Madrid en Manchester City hebben de sleutel in handen om van Jose Gimenez de duurste verdediger ooit te maken. Volgens Marca heeft de Spaanse club een bod van 92 miljoen Britse pond (100 miljoen euro) op de Uruguayaanse verdediger afgewezen.

120 miljoen euro

Met dat bedrag zou Gimenez Harry Maguire van de troon stoten als duurste verdediger. Manchester United betaalde in 2019 tussen 87 en 90 miljoen euro voor hem.

Maar Atlético is niet van plan om een van de leiders in de kleedkamer zomaar te laten vertrekken. Als Man City hem absoluut wil weghalen kan dat, maar dan zullen ze de met de afkoopsom van 120 miljoen euro over de brug moeten komen. Gimenez ligt nog tot 2023 onder contract in Madrid.