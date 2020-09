Charleroi met de glimlach naar 15 op 15: "Wie ons kan stoppen? Iedereen"

Neen, genieten was het niet aan de Gaverbeek. Maar wie zal er om malen bij Charleroi? De Zebra's bleken opnieuw enorm efficiënt en gingen zo met 15 op 15 naar huis. Wie houdt hen tegen?

"Iedereen kan ons in de problemen brengen of ons stoppen", meent Guillaume Gillet. "Steeds meer zullen ploegen ons ook effectief willen gaan kloppen natuurlijk. Het is aan ons om zowel in het hoofd als in de benen klaar te zijn om onze reeks zolang mogelijk vol te houden."

Toch stemt het spelers en trainer positief dat ook mindere wedstrijden kunnen worden gewonnen: "Zelfs als we gedomineerd worden, kunnen we een wedstrijd naar onze hand zetten en winnen. Dat maakt me heel blij", verwoordde Belhocine het gevoel dat bij velen leefde.

Niet onze beste match - Kaveh Rezaei

"Neen, het was niet ons beste match", besefte ook doelpuntenmaker Kaveh Rezaei. "Maar we waren opnieuw enorm efficiënt en dat heeft het verschil gemaakt. En we hebben ook hard voor elkaar gewerkt. We hebben het echt samen gedaan", aldus de Iraanse spits.

"De interlandbreak wil ik niet als excuus inroepen, maar het was in de eerste helft toch wat moeilijk om in ons ritme te komen", besloot Gillet. "Gelukkig konden we rekenen op een erg efficiënte aanval ook deze week."