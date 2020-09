Didier Lamkel Zé, vanavond in actie met de U21 van Antwerp, schittert met twee doelpunten en één assist

Didier Lamkel Zé moest vanavond meespelen met de U21 van Antwerp en de flankaanvaller deed het niet slecht. Ze namen het op tegen Deinze en Lamkel Zé was goed voor twee doelpunten en één assist.

