"Doen zoals Sadio Mané": Dury legt rol uit voor Vossen op de flank, 'winger' van dienst reageert zelf ook

Zulte Waregem verloor in eigen huis van een klinisch Charleroi: 0-2. Jelle Vossen moest ook tegen de Zebra's opnieuw op de flank spelen bij Essevee. Francky Dury legt uit waarom, wat of hoe.

"Hij moet het een beetje doen zoals Sadio Mané. En dan proberen gebruik te maken van de ruimte tussen Busi en Willems bijvoorbeeld. Op de acties van Bruno kon het dan wel wat worden. We hebben het anders aangepakt op de andere flank met Bruno en met het verdedigend op Kayembé", vond de oefenmeester van Essevee.

"Het was een beetje hinken op twee gedachten, want we moeten ook gebruik maken van de spelers die we hebben en van het potentieel dat we hebben. Na de wissels hebben we Vossen centraler gezet, met Dompé op de flank omdat hij een actie heeft - net als Srarfi. Maar dan moeten die acties natuurlijk wel komen."

Mané?

Vossen zelf reageerde ook op de situatie: "Mané? Iedereen weet dat ik geen echte winger ben. Ik ga daar niet de actie maken een tegen een, Mané komt wel veel naar binnen en dat is voor mij ook wel een beetje de opzet. In de tweede helft is dat er ook een paar keer goed uitgekomen op zich, in de eerste helft stonden we te laag."

"En dan is het voor mij achter de back aanhollen. Dan is het hard labeur op de linkerkant en veel meters maken. Ik en de mensen in de staf weten dat ook dat het niet mijn beste positie is, maar ik probeer er mijn best te doen en mijn job te doen voor de ploeg. Ik speel nog liever in de as van het veld, dat is duidelijk."