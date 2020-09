Jong talent van Standard kan rekenen op interesse uit Italië, Nederland en Frankrijk

Flavio Trubia heeft zijn eerste professionele contract getekend bij Standard, maar de kans is bestaande dat hij binnenkort al zal vertrekken. Hij staat in de belangstelling van verschillende Europese clubs.

Flavio Trubia is nog maar 16 jaar oud, maar de jonge middenvelder kan op belangstelling rekenen van enkele mooie Europese ploegen. AS Monaco en Nice tonen interesse uit Frankrijk, maar ook Ajax en Genoa zouden Trubia graag binnenhalen. De 16-jarige middenvelder zou graag zijn geluk beproeven in het buitenland.