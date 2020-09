Met één of met twee spitsen bij Genk? "Het is altijd goed om steun te hebben rond je"

Het wordt nog afwachten hoe Hannes Wolf zijn team vanavond de wei instuurt tegen Beerschot. Met één of met twee spitsen? Paul Onuachu en Cyriel Dessers zouden immers graag op elkaar ingespeeld geraken.

De twee hebben meer speeltijd samen nodig om automatismen te kweken. "Tegen Standard ging het redelijk. We scoorden niet, maar lieten een degelijke prestatie zien. Je moet erop trainen en eraan gewend raken. Dat is tactiek. Als hij diep gaat, moet ik terugzakken. Zulke zaken. Dan komt die klik wel", klinkt het in HBvL.

Onuachu wil trouwens een misverstand uit de wereld helpen. “Door mijn lengte denkt men vaak dat ik alleen maar goed ben in de lucht, maar met mijn voeten kan ik ook wel wat. Ik mag zelfs zeggen dat ik beter over de grond ben dan in de lucht. Natuurlijk, je moet die kwaliteiten combineren. Ik kan alleen spelen en de bal bijhouden, maar het is altijd goed om steun te hebben van iemand rond je.”