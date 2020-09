Trainer van Rapid Wien heeft lovende woorden voor KAA Gent: "We zullen ons beste niveau moeten halen"

Belangrijke wedstrijd voor KAA Gent morgen, want de Belgische club neemt het in de derde kwalificatieronde van de Champions League op tegen het Oostenrijkse Rapid Wien. Dietmar Kühbauer, de trainer van Rapid Wien, is op zijn hoede.

Bij KAA Gent loopt het dit seizoen voorlopig niet zoals het zou moeten, maar volgens Dietmar Kühbauer, de trainer van Rapid Wien, maakt het geen verschil voor morgen. De trainer is op zijn hoede voor de wedstrijd morgen. "We zullen ons beste niveau moeten halen en we zullen ook agressief moeten spelen om te kunnen winnen. KAA Gent is fysiek sterk en deze wedstrijd valt niet te vergelijken met de wedstrijd tegen Lokomotiva Zagreb in de tweede kwalificatieronde", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.





Volg KAA Gent - Rapid Wien live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (15/09).