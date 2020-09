Joren Dom swingt met Beerschot: "Beseffen dat dit niet elke week mogelijk is, we speelden fantastisch"

Joren Dom walste met Beerschot over Racing Genk in de tweede helft. Dom was na afloop dan ook onder de indruk van wat zij op de mat toverden maandagavond. "Eigenlijk leven we al sinds december op een roze wolk", geeft hij grif toe.

Joren Dom speelde voor de gelegenheid centraal achterin. Hij verving Prychynenko, terwijl Halaimia 'Doms' rechterflank mocht afdweilen. Dom mocht terugblikken op een secure wedstrijd in defensief opzicht. Al was het andermaal Holzhauser die de aandacht naar zich toetrok. "Als promovendus meteen 12 op 15 pakken, dat is gewoonweg niet te vatten. We zijn een erg straf parcours aan het rijden. In feite leven we al sinds december op een roze wolk. Hopelijk kan dit nog lang voortduren. We speelden echt een fantastische wedstrijd vanavond. We beseffen dat dit niet elke week mogelijk is, maar het mag nog lang blijven duren op deze manier." "Vrijdagavond wacht alweer de volgende test, dan nemen we het op tegen de beste ploeg van België. Maar wij bulken van het vertrouwen, dat kon iedereen vanavond zien." En zo verwenden Dom en Co de fans, die voor het eerst sinds zes maanden nog eens een wedstrijd vanuit de tribunes mochten volgen. "Een totaal andere beleving. Dat ze 'kampioenen' scandeerden bij het uitkomen van de spelerstunnel, was geweldig. Dat gaf ons meteen een serieuze boost", besluit Dom.